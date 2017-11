Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de S. João Novo está a cair aos ‘pedaços’

Problemas com infiltrações de água coloca em perigo a segurança das pessoas.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:14

O Tribunal de São João Novo, no Porto, está a precisar de obras "urgentes, devido a problemas graves relacionados com infiltrações". A advertência foi deixada ontem pelo Conselho Consultivo da Comarca, que considera que a segurança das pessoas "está em perigo".



"O Ministério da Justiça tem de ser sensível a estas questões e resolver problemas graves do tribunal", disse o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, José Rodrigues da Cunha, no final de uma reunião do Conselho Consultivo. Revelando que os tectos vão caindo aos poucos, o juiz contou, que na semana passada, caiu um tecto no gabinete dos juízes militares que, "por sorte", não estavam na sala e, há uns meses, caiu um tecto em cima da bancada dos advogados, que igualmente "por sorte", também não estavam na sala.



"Corre-se o risco de o tecto cair em cima de alguém e ficar ferido. Temos de acautelar a situação", considerou, adiantando que o São João Novo não pode continuar a ter infiltrações de água, janelas a abrirem-se com o vento e testemunhas com frio na sala enquanto aguardam a sua chamada. "Com o inverno temo que as coisas se agravem", afirmou.



Por esse motivo, o Conselho Consultivo da Comarca do Porto aprovou instar o Ministério da Justiça a disponibilizar parte do edifício da Cadeia da Relação, onde funciona o Centro Português de Fotografia, para instalar parte dos serviços do tribunal enquanto decorrerem as obras.Outra solução, explicou, seria colocar os restantes serviços a funcionar em alguns dos quartéis militares desativados.