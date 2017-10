Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Santarém começou a julgar suspeitos de assaltos a caixas Multibanco

Os nove arguidos têm idades entre os 22 e os 37 anos e atuavam em Santarém e Torres Novas.

17:06

O Tribunal de Santarém começou esta quinta-feira a julgar nove suspeitos de assaltos a caixas Multibanco através de explosões por injeção de gás, ocorridos entre outubro e dezembro de 2015 nos concelhos de Santarém e Torres Novas.



Os arguidos, com idades entre os 22 e os 37 anos, são acusados pelo Ministério Público da prática de crimes de incêndio e explosões e de furto qualificado, na forma consumada e na forma tentada, e detenção de arma ilegal, entre outros.



Em causa estão os assaltos às caixas Multibanco instaladas junto à escola de primeiro ciclo da aldeia de Casével, no concelho de Santarém (em 05 de outubro de 2015), e num anexo da coletividade de Alcorochel, no concelho de Torres Novas (em 19 de outubro), e ainda a tentativa ocorrida no Verdelho, também no concelho de Santarém, em 11 de dezembro, onde a Polícia Judiciária tinha uma operação montada para apanhar o gangue.



No caso de Casével, a explosão destruiu o equipamento, mas os assaltantes não conseguiram levar os cerca de 4.100 euros que estavam no seu interior, o que já não sucedeu em Alcorochel, onde se apoderaram de 10.950 euros.



No Verdelho, os assaltantes montaram o dispositivo para rebentar com a caixa ATM, mas a explosão não chegou a acontecer devido à intervenção da PJ, que deteve o condutor da viatura que aguardava para se porem em fuga. Os restantes suspeitos foram detidos posteriormente, em momentos diferentes, refere a acusação.



Dois dos arguidos não participaram nos assaltos às caixas Multibanco, mas estiveram envolvidos em furtos a residências no Entroncamento, em Ourém, em Pombal e em Abrã (Santarém), nos quais, além de objetos valiosos e de armas, se apropriaram de viaturas, algumas das quais utilizadas naqueles assaltos.



Seis dos arguidos estão em prisão preventiva, um está a cumprir pena por um outro processo e dois estão em liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência.