Tribunal de Viana do Castelo julga 15 suspeitos de tráfico e posse de armas

Julgamento decorre no mês de março.

Por Lusa | 13:25

Quinze pessoas foram acusadas pelo Ministério Público (MP) de Viana do Castelo por tráfico de drogas como cocaína e heroína, além de posse armas, num processo que vai a julgamento em março, informou hoje à Lusa fonte judicial.



De acordo com a acusação do MP, os 15 arguidos estão acusados da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de armas proibidas e furto.



O julgamento tem início em 21 de março e conclusão prevista para abril, com um total de quatro sessões, durante as quais serão ouvidas 47 testemunhas.



De acordo com o processo, dos 15 arguidos, três estão detidos no estabelecimento prisional de Braga, um outro no do Porto e um quinto encontra-se com pulseira eletrónica, na habitação. Os restantes estão sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR).



A operação que levou à detenção dos 15 arguidos, com idades entre os 22 e os 56 anos foi desenvolvida pela GNR de Viana do Castelo em junho de 2017, em vários concelhos daquele distrito.



Em comunicado emitido na altura, aquela força policial explicou que a operação "visou dar cumprimento a 27 mandados de busca domiciliária, um mandado de busca a um estabelecimento comercial e 30 mandados de busca e apreensão a veículos".



No decurso daquela operação, os militares da GNR apreenderam 455 doses de cocaína, 366 doses de haxixe, seis doses de heroína, quatro armas de fogo (três caçadeiras, sendo que duas de canos serrados e uma carabina de 5,5 milímetros, alterada) e 20 munições de vários calibres.



A lista de apreensões incluiu ainda sete armas brancas, uma viatura ligeira, duas balanças de precisão, três LCD, dois 'tablet' e 2.730 euros.