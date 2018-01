Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal decide corrupção nas cartas de condução em fevereiro

Alunos pagam para passar nos exames do Código da Estrada em Vila Verde.

Por Liliana Rodrigues | 07:38

Está marcada para 23 de fevereiro a leitura do acórdão do caso de corrupção nas cartas de condução do Centro de Exames da ANIECA em Vila Verde. Ontem, terminaram as alegações finais do processo em que a investigação da PJ de Braga apurou que, com o esquema montado, cinco examinadores conseguiram arrecadar 1,1 milhões de euros.



Entre os alunos que pagaram para passar no exame de Código encontra-se Fábio Coentrão. O jogador do Sporting foi ouvido como testemunha e confirmou ter sido ajudado para realizar o exame.



Nas alegações, a procuradora do Ministério Público pediu a condenação de 45 dos 47 arguidos. No banco dos réus sentam-se nove examinadores, que pediam entre mil e 1500 euros para auxiliar os alunos.