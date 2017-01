Tribunal decide destruir estrada e isola família

Parte do asfalto da rua do Alentejo, como é conhecida, foi destruído esta segunda-feira pelo proprietário dos terrenos paralelos, após a decisão do Tribunal da Figueira da Foz.Armindo Gonçalves, empresário da construção civil, moveu um processo para reaver 500 metros que foram ocupados pela estrada. "Só estou a cumprir uma decisão do tribunal", afirma Armindo Gonçalves, explicando que no local "havia uma serventia de um metro e meio para acesso às propriedades, mas os autores da obra ignoraram por completo e ocuparam o meu terreno".Rui Torres lamenta que o empresário tenha destruído a estrada antes de ser julgada a providência cautelar que "pedia o direito de passagem". O morador aponta agora o dedo à Câmara da Figueira da Foz por se "ter desresponsabilizado, quando foi a própria autarquia que pavimentou a rua e fez todas as infraestruturas"."Agora passou o problema para os privados. Temos de resolver isto", sublinha. Fonte da Câmara da Figueira da Foz referiu que a autarquia "limita-se a cumprir a decisão do tribunal".