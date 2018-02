Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal decide futuro de bebé tirado aos pais

Tia garante que os pais não têm condições para criar a criança.

Por Silvana Araújo Cunha e Ana Isabel Fonseca | 08:19

O futuro da bebé recém-nascida que foi institucionalizada, 2ª feira à noite, depois de uma tia se ter recusado a devolver a menina aos pais - que a tinham deixado, alegadamente subnutrida, com a familiar após o parto e que a tentaram recuperar -, vai ser decidido no Tribunal de Família e Menores (TFM) do Porto.



A bebé, com pouco mais de 15 dias, permanecerá, para já, numa instituição, até que o caso seja avaliado por técnicos e assistentes da Segurança Social e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).



O alerta foi dado à PSP pela própria tia da menina, no momento em que os pais da criança foram a sua casa, em Paranhos, na cidade do Porto, para reaver a bebé. "Nós deixámos lá a nossa filha no dia 9 só porque íamos trabalhar e depois tentámos ir buscá-la, mas a minha irmã foi sempre adiando. Quer ficar com a minha filha, mas nós não vamos deixar", assegurou o pai ao Correio da Manhã.



De acordo com a PSP, a mulher recusou-se a entregar a criança e chamou uma patrulha da esquadra do Bom Pastor por acreditar que os pais não têm condições para criar a filha.



"De acordo com a familiar, a recém-nascida tinha sinais de maus-tratos e subnutrição", explicou fonte da PSP, acusações negadas pelo pai, que garante que vai exigir explicações. "Vou esperar no tribunal até que alguém fale comigo", indicou.



Em causa podem estar eventuais crimes - abandono, por exemplo. A situação está agora nas mãos do TFM.