Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal desvaloriza ameaças de homicida

Bernardino pagou uma multa por ameaçar os vizinhos e 12 anos depois matou António e feriu o filho.

Por Francisco Manuel | 10:33

Em 2014, Bernardino Oliveira avisou que não se importava de matar os filhos do casal vizinho, António Duarte e Cristina Duarte, porque os dele já estavam criados. Meses mais tarde, apontou a caçadeira à vizinha e ao filho e ameaçou-os. "Desta vez é para avisar, da próxima atuo".



Em tribunal, o juiz considerou que foi "uma atuação meramente ocasional" e que não se voltaria a repetir. No passado dia 11 de junho, três anos depois, Bernardino matou o vizinho a tiro e feriu o filho. Suicidou-se a seguir. O caso ocorreu na rua da Lomba, em Escapães, Santa Maria da Feira. Os vizinhos não ficaram surpreendidos, porque Bernardino era uma pessoas muito conflituosa.



António Duarte, de 57 anos, e o filho de 17, estavam a colocar uma rede no muro que separa as duas moradias. Sem avisar, Bernardino disparou a pistola calibre 6.35 milímetros, matando o vizinho e ferindo gravemente o filho. Quando a GNR chegou ao local, suicidou-se.



Em 2002, Bernardino já tinha disparado contra António e o filho. Não queria que ele usasse a churrasqueira, por causa do fumo. Armado com uma caçadeira, subiu ao telhado e disparou um tiro, que falhou os alvos por um metro. "Ou tu, ou eu", ameaçou. António e o filho fugiram para casa. O processo foi arquivado. De acordo com os processos a que o CM teve acesso, em 2014, António pediu que fossem tomadas medidas para travar a ira do vizinho porque já previa a tragédia que se viria a confirmar.



PORMENORES

Condenado

Em 2016, Bernardino foi condenado por dois crimes de ameaça agravada. Pagou uma multa de 1140 euros e uma indemnização de 500 euros à mulher de António, vítima das ameaças.



Recupera

Luís, filho de António Duarte, ficou gravemente ferido na sequência do disparo e continua a recuperar no hospital.