Tribunal manda julgar caso de padre burlado com publicidade em listas telefónicas

Arguidos estão acusados de um crime de burla qualificada.

Um juiz de instrução criminal de Santa Maria da Feira decidiu levar a julgamento cinco pessoas e três empresas suspeitas de terem burlado um padre em cerca de 120 mil euros, com publicidade em listas telefónicas.



Os arguidos, quatro mulheres e um homem com idades entre os 35 e os 44 anos, estão acusados de um crime de burla qualificada.



O Ministério Público (MP) chegou a acusar uma quarta sociedade do mesmo crime, mas esta foi, entretanto, alvo de dissolução, tendo sido declarado extinto o procedimento criminal.



Segundo a acusação do MP, a que a Lusa teve acesso, o esquema durou entre agosto de 2010 e fevereiro de 2011, causando um prejuízo de cerca de 120 mil euros às paróquias de Milheirós de Poiares (Feira) e Macieira de Sarnes (Oliveira de Azeméis), onde o padre exercia funções.



Durante este período, os arguidos terão contactado dezenas de vezes o pároco, convencendo-o a pagar faturas de publicidade em listas telefónicas, inserida à sua revelia e sem a prévia assinatura de contrato publicitário.



A vítima estranhava os contactos porque sabia que não tinha celebrado nenhum contrato de publicidade, mas os arguidos ameaçavam que se não pagasse a dívida esta seria exigida judicialmente e o padre, devido ao seu estado de saúde e à sua idade avançada, acabava por fazer o pagamento.



"A Paróquia, como instituição de acolhimento a quem precisa, não se pode dar ao luxo de gastar/esbanjar dinheiro, que é fruto das ofertas dos fiéis, em coisas supérfluas, quando tem tantas carências a quem dar resposta imediata (...) Já gastámos convosco muito para além do nosso parco orçamento. E o povo não nos perdoa!", escreveu o padre, numa carta enviada a uma das empresas, onde pedia o cancelamento de futuras edições.



O despacho de pronúncia refere mesmo que a linguagem usada pelo assistente, a sua ingenuidade, remetendo logo no dia seguinte às solicitações os meios de pagamento das quantias exigidas, bem como os pedidos para o deixarem em paz e cancelarem de uma vez por todas as publicações, evidenciam "o estado de confusão" em que aquele se encontrava.