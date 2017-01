Tribunal manda julgar gestores da Gaianima

O relatório indicava a existência de contratos de empreitada sem submissão a qualquer regra de transparência, "inúmeras aquisições feitas ao mesmo fornecedor que denotam fracionamento da despesa", faturação abusiva de serviços não realizados e até contratos "a que foram atribuídos efeitos retroativos" para "acobertar despesas realizadas".



O CM contactou Angelino Ferreira e João Vieira Pinto, mas não obteve resposta.



Os factos remontam aos anos de 2011 a 2013. Já em 2014, uma auditoria externa à Gaianima, com um passivo de 14 milhões de euros, revelou casos de violação da lei dos compromissos e desrespeito pelas regras de contratação pública.O relatório indicava a existência de contratos de empreitada sem submissão a qualquer regra de transparência, "inúmeras aquisições feitas ao mesmo fornecedor que denotam fracionamento da despesa", faturação abusiva de serviços não realizados e até contratos "a que foram atribuídos efeitos retroativos" para "acobertar despesas realizadas".contactou Angelino Ferreira e João Vieira Pinto, mas não obteve resposta.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu esta quinta-feira que Ricardo Almeida, Angelino Ferreira e João Vieira Pinto, ex-administradores da extinta empresa municipal Gaianima, vão ser julgados pelos crimes de abuso de poder, peculato de uso e infidelidade.Foram pronunciados nos exatos termos da acusação. "É só mais uma etapa no processo e quanto mais depressa acabar, melhor", disse Ricardo Almeida. "O meu serviço público foi realizado com empenho e zelo", acrescentou aoO juiz entendeu que, na instrução, os arguidos "optaram por não afrontar a realidade dos factos que o Ministério Público descreve na acusação". Considera que, neste momento, "com a prova indiciária recolhida em inquérito, se recorta com maior e mais acentuada probabilidade a condenação".