Tribunal manda Vara para a cadeia

Apanhou cinco anos na Face Oculta. Resta-lhe recorrer para o Constitucional.

Por Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca | 01:30

Armando Vara não pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Depois do Tribunal da Relação do Porto ter confirmado a pena de cinco anos de prisão efetiva, no processo ‘Face Oculta’, o mesmo Tribunal vem dizer que a decisão é irrecorrível. Rejeita o recurso de Vara, que se vê impossibilitado de subir para outro tribunal de recurso. Resta o Constitucional, instância que poderá não apreciar o processo. O que, a acontecer, leva a que Armando Vara, ex-ministro socialista, tenha de cumprir a pena a que foi condenado.



Oito anos depois do processo ter sido conhecido - com a prisão de Godinho e a constituição de arguidos, entre outros, de Armando Vara e José Penedos - o caso está perto do seu final. E poderá mesmo ficar resolvido antes de se iniciar o julgamento do processo Marquês, onde Vara também responde por um crime de corrupção passiva, dois de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada.



Neste processo, julgado em Aveiro, Vara foi condenado por tráfico de influências, depois do tribunal ter dado como provado que pressionou o então ministro Mário Lino para que Manuel Godinho tivesse um tratamento de favor na REFER. Vara era à data vice presidente do BCP e foi também ele quem foi o pivô da tentativa de compra da TVI por parte da Portugal Telecom.



Foi também nesta investigação que Sócrates foi apanhado ‘acidentalmente’. Não era ele o alvo das escutas, mas foi apanhado em conversas comprometedoras.



Robalos e alheiras

A PJ fotografou Vara a receber encomendas das mãos de Manuel Godinho. Vara disse que eram alheiras e robalos.



Relação confirmou

A Relação do Porto confirmou que a pena de Vara não devia ser suspensa, dadas as especiais responsabilidades daquele na causa pública.



Terá de cumprir metade

Caso a pena de cinco anos transite em julgado, Vara terá pelo menos de cumprir metade. O tempo que esteve preso no Marquês não conta para este processo.



Atentado contra Estado de Direito nunca esclarecido

Foi fechado administrativamente. Noronha de Nascimento e Pinto Monteiro decidiram no que chamaram ‘extensão procedimental’ e destruíram as escutas que envolviam José Sócrates. Estava em causa o crime de atentado contra o Estado de Direito.



Manuel Godinho usa Oliveira e Costa para reduzir a pena

Manuel Godinho é o único arguido do processo ‘Face Oculta’ que pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Foi condenado na 1ª instância a 17 anos de cadeia, pena que o Tribunal da Relação do Porto reduziu para 15 anos e 10 meses. O sucateiro de Ovar não se conforma e quer uma nova diminuição da condenação. Diz que não pode apanhar uma pena semelhante a Oliveira e Costa, o ex-presidente do BPN que levou 14 anos de cadeia.



"Não se ignora que, ainda há poucos dias, no tocante aquele que foi qualificado - pelo próprio presidente do tribunal - como o maior conjunto de burlas e fraudes julgado em Portugal tenha correspondido pena semelhante à de Manuel Godinho", diz o recurso.

O sucateiro, que chegou a estar em prisão preventiva, pede para ser condenado a uma pena não superior a oito anos de cadeia. Diz ainda que alguns dos factos pelos quais foi condenado integram crimes de participação económica em negócio e não crimes de corrupção ativa. Em outras situações, diz que não foi cometido qualquer crime da sua parte.