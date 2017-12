Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal obriga Medina a devolver 58 milhões de euros

Constitucional chumba Taxa de Proteção Civil cobrada aos lisboetas desde 2015.

Por Bernardo Esteves | 20.12.17

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou esta terça-feira a Taxa Municipal de Proteção Civil de Lisboa, obrigando a autarquia a devolver os valores cobrados desde 2015. O presidente da Câmara, Fernando Medina, anunciou que a partir de janeiro a autarquia vai contactar os proprietários de imóveis e criar um balcão próprio para devolver um total de 58 milhões de euros.



Medina disse que "acata na íntegra" a decisão, que obriga a "um ajuste" do orçamento do próximo ano, mas garante que não haverá aumentos de outros impostos ou taxas. A autarquia cobrou em média 86 euros por ano a milhares de munícipes.



Foi a Provedoria de Justiça que em março anunciou a fiscalização sucessiva da taxa de Proteção Civil junto do TC, considerando que "configura um verdadeiro imposto", pelo que "deveria constar de lei do Parlamento ou de decreto-lei devidamente autorizado pela Assembleia da República".



No dia 14, a Câmara chumbou, com a abstenção do Bloco de Esquerda (partido que recebeu pelouros num acordo pós-eleições), propostas de PSD, CDS-PP e PCP para revogar esta taxa. Ontem, o vereador Ricardo Robles (BE) afirmou que "esta decisão do TC dá razão ao BE", que "desde 2015 se tem oposto a esta taxa por considerar que é ilegal".



Já Fernando Medina disse, depois deste chumbo, que a Assembleia da República deve "encontrar a forma adequada de os municípios fornecerem serviços de proteção civil de qualidade".



"Se este não é o caminho para o financiamento da proteção civil, então que se clarifique qual é o caminho", defendeu o autarca socialista.