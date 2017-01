Tribunal obriga três agressores a irem à escola

Novo vídeo mostra agressões bárbaras em Almada





A vítima foi alvo de uma cilada por causa de uma rapariga e espancada com violência.



As agressões ocorreram a 3 de novembro no centro de Almada.A vítima foi alvo de uma cilada por causa de uma rapariga e espancada com violência.

Os três rapazes de 15 anos que, em novembro passado, espancaram um adolescente da mesma idade, em Almada - caso que ficou conhecido com a divulgação de dois vídeos no início deste mês –, foram presentes a uma juíza e estão proibidos de contactar a vítima e obrigados a frequentar a escola "com assiduidade e bom comportamento". Uma rapariga de 16 anos, que esteve na origem das agressões, continua a ser investigada.Os três agressores estão a ser alvo de um inquérito tutelar educativo. As decisões foram tomadas na sequência do interrogatório pela juíza do Tribunal de Família e Menores de Almada.Estão ainda proibidos "de se deslocarem e permanecerem em determinados locais frequentados pelo ofendido".