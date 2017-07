Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal obrigado a nomear advogado para criança

Menor de 13 anos discordou do acordo de regulação do poder paternal alcançado pelos pais e pediu um advogado para recorrer.

Por Ana Luísa Nascimento | 01:30

É uma vitória de uma criança de 13 anos, que viu agora a Relação de Lisboa dar-lhe razão e obrigar o Tribunal de Família a nomear-lhe um advogado, a seu pedido, por discordar do acordo de regulação do exercício do poder paternal alcançado pelos pais.



Dias depois da sentença judicial, em março, o jovem fez saber no tribunal, num requerimento por si assinado, que discordava do conteúdo do acordo e que pedia, por isso, que lhe fosse nomeado um advogado, no regime de apoio judiciário, com vista à interposição de recurso.



Como o pedido da criança foi posterior à homologação do acordo, o tribunal indeferiu a pretensão do menor, mas o Ministério Público opôs-se e recorreu. Agora, num acórdão de 13 de julho, ao qual o CM teve acesso, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu revogar a decisão da primeira instância, fundamentando o acórdão no facto de a lei já prever a possibilidade de uma criança com idade superior a 12 anos solicitar ao tribunal a nomeação de um advogado.



"É obrigatória a nomeação de advogado à criança, quando os seus interesses e os dos seus pais, representante legal ou de quem tenha a guarda de facto, sejam conflituantes, e ainda quando a criança com maturidade adequada o solicitar ao tribunal", lê-se na decisão dos desembargadores.



Os juízes escrevem ainda que "nada justifica a não nomeação de advogado ao menor" quando a criança invoca a existência de interesses conflituantes com os dos seus pais, contrariando a posição do tribunal, que entendeu estar perante um "ato inútil" face ao acordo alcançado.



Filho de Bárbara pediu advogado

O filho de Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho, Dinis, pediu para ser representado por um advogado no processo de regulação do poder paternal. Em fevereiro de 2016, então com 12 anos, este foi o primeiro caso conhecido de uma criança a tomar a iniciativa de ter advogado. Foi nomeado um oficioso.



Acórdão teve em conta vontade de duas crianças

A vontade das crianças foi decisiva num acórdão recente da Relação de Évora. Uma menina de 9 anos e um menino de 12 não precisam de regressar a França para viverem com o pai, por terem manifestado a vontade de permanecer em Portugal com a mãe. "As crianças também têm a sua vontade, formada pela sua maturidade presente", refere o acórdão.



70 divórcios por 100 casamentos

Portugal é o país da Europa com mais divórcios, registando-se 70 por cada 100 casamentos. Neste ranking, o segundo lugar pertence à Dinamarca (68,5 divórcios por 100 casamentos), seguindo-se o Luxemburgo (67,5), República Checa (64,1) e Espanha (61,8). Já os países europeus com menos divórcios são Malta (13,1 por 100 casamentos), Roménia (26,5) e Croácia (31,3).



Os dados, relativos a 2013, são de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e não significam que, em Portugal, 70 em cada 100 casamentos acabem em divórcio. Isto porque os números incluem muitos divórcios relativos a casamentos realizados há 10, 20 ou mais anos.



Mas indicam um claro aumento do número de divórcios nos últimos 50 anos e uma redução do número de casamentos. Em 1975 houve 103 mil casamentos, número que desceu para 32 mil em 2013.



PORMENORES

Lisboa lidera

A taxa de divórcios em Portugal cresceu de forma exponencial. Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Açores são as regiões com mais separações e o Norte a região com menos divórcios.



Metade não se casa

O número de crianças nascidas fora do casamento tem vindo a aumentar de forma consistente. Em 2012, quase metade das crianças (45,6%) nascia sem que os pais fossem casados.



Separações sem registo

O número de casais em união de facto duplicou nos últimos anos e atinge metade do total, pelo que não são registadas muitas separações nem regulado o poder paternal pelo Estado.



Mais frequente

O divórcio é mais frequente em casamentos que duram entre 5 e 9 anos, embora esteja a aumentar entre casamentos com mais de 25 anos.