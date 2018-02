Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal prende atirador em Fafe

Decretada prisão domiciliária. Vítima luta pela vida.

Por Fátima Vilaça | 09:43

Vai aguardar julgamento em prisão domiciliária o motorista de 26 anos que, na madrugada de domingo, atingiu a tiro o cliente de uma discoteca, em Fafe. Ricardo Alves vai ficar preso na cadeia de Braga até estarem reunidas as condições para receber a pulseira eletrónica. A decisão foi tomada esta segunda-feira pelo juiz de instrução de Guimarães.



Ricardo Alves saiu das instalações da Polícia Judiciária de rosto tapado. O motorista tinha fugido no domingo de madrugada, depois de ter disparado sobre André Marçal. Acabou detido horas depois na zona de Gandarela, Celorico de Basto, onde reside. Os inspetores também recuperaram a arma.



O detido terá optado na segunda-feira por não explicar os motivos que o levaram a pegar na pistola e a disparar sobre um grupo que se encontrava à porta da discoteca Praça da Música, em Fafe, onde estava André Marçal, de 30 anos, atingido com um tiro na nuca.



Tem uma bala alojada numa zona vital e, por isso, a equipa médica que o segue, na Unidade de Neurocríticos do Hospital de Braga, ainda não decidiu se vai submeter a vítima a uma intervenção cirúrgica. Corre risco de vida.



PORMENORES

Ouvidos quatro tiros

As testemunhas, entre elas o segurança da discoteca, indicaram aos investigadores terem ouvido, pelo menos, quatro disparos. No local, as autoridades encontraram um invólucro que terá sido disparado da pistola de calibre 6,35 mm.



Zona de conflitos

Situada numa zona industrial, longe das habitações, a discoteca onde no domingo aconteceu o tiroteio é palco de diversas situações conflituosas. Muitas vezes são reportados às autoridades casos de rixas e situações violentas.