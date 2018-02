Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal procura Manuel Vicente para o notificar

Mandados serão muito limitados no tempo.

Por António Sérgio Azenha | 07:52

O juiz da Operação Fizz, cujo julgamento decorre no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, determinou, na última sexta-feira, a emissão de mandados de detenção de Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, acusado pelo Ministério Público de alegadamente ter corrompido o ex-procurador Orlando Figueira, apurou o CM.



Os mandados serão muito limitados no tempo e visam apenas notificá-lo da acusação contra si deduzida e consequente prestação de termo de identidade e residência, vulgarmente designado por TIR. Pretende-se, ainda, informar Manuel Vicente dos prazos que a lei lhe confere para requerer a abertura de instrução do processo.



Uma vez informado e cumpridos todos os formalismos, o ex-vice-presidente de Angola será de imediato libertado. Caso não seja possível notificar Manuel Vicente nos prazos definidos nos mandados, estes deixam de estar em vigor, apurou ainda o CM. Esta decisão surgiu na sequência de um pedido do Ministério Público, que terá sido informado que Manuel Vicente poderia estar em Portugal.