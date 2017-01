Tribunal pronuncia juíza por um crime de difamação

A juíza disse ainda que a mulher em questão não era "propriamente um exemplo de mãe".A mulher queixou-se de difamação e o Tribunal da Relação de Guimarães decidiu agora levar a juíza a julgamento, por aquele crime.Na decisão instrutória, o tribunal considera que, com o seu depoimento, a testemunha juíza "quis influenciar a decisão, com o intuito de denegrir a imagem e a credibilidade" da mulher e, assim, favorecer o juiz, de quem se diz "amiga e confidente".A juíza alegou que se limitara a reproduzir o que "ouvia dizer" por parte do juiz e os "rumores" que correriam na cidade de Braga.Assim, defendeu que não emitiu qualquer opinião pessoal sobre a conduta ou caráter da mulher, "pois não a conhecia".Tese que o tribunal não acolheu, sublinhando que, à face da lei, "a reprodução de um facto ou juízo é tão censurável como a imputação de um facto ou a formulação de juízo."Como antigamente se dizia, no contexto de uma distinta diferenciação entre o crime de injúria e difamação, o que espalha a injúria faz o mesmo ou pior do que o autor dela", lê-se ainda na decisão instrutória.Entretanto, o juiz em causa foi mesmo acusado de um crime de falsidade de testemunho, estando o respetivo julgamento a decorrer desde novembro, também no Tribunal da Relação de Guimarães.Em causa estão as declarações que aquele juiz prestou, na qualidade de testemunha, num julgamento no Tribunal de Braga, em setembro de 2013, relacionado com o testamento deixado pelo pai da ex-mulher do juiz, outorgado em 2010.Um irmão da ex-mulher do juiz não concordou com o testamento e pôs o caso em tribunal, alegando falta de capacidade e de sanidade mental por parte do paiO juiz agora arguido foi testemunha nessa ação e, de acordo com a acusação, terá mentido, nomeadamente quando afirmou que o sogro, quando efetuou o testamento, não estava na posse das necessárias faculdades mentais.Uma versão que acabou por vingar em tribunal, levando à anulação de parte do testamento e prejudicando a ex-mulher do juiz em mais de 700 mil euros.A acusação sublinha que, antes desse julgamento, a relação entre o juiz e a mulher já tinha terminado, "por causa do que ele lhe foi endereçando por correio eletrónico e por telefone (músicas e mensagens), manifestando ora o seu amor para com ela e desejo de reatamento, ora mensagens e expressões de rancor e intimidatórias".Com o falso testemunho, o juiz, alegadamente, terá querido prejudicar a ex-mulher, vingando-se assim da separação.