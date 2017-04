Tribunal pune condutor por quatro homicídios

O inquérito foi dirigido e acusado pelo Ministério Público do DIAP de Faro (secção de Albufeira) e a acusação foi sustentada em julgamento pelo Ministério Público do juízo central criminal de Portimão.



O motorista foi condenado a pena de prisão de 1 ano e 3 meses por cada um dos crimes e, em cúmulo jurídico, a pena única de 3 anos e 10 meses de prisão, suspensa com sujeição a regime de prova. O arguido foi ainda condenado, pelo tribunal, a três anos de proibição de conduzir.

Foi na noite de 17 de junho de 2015 que um autocarro que transportava turistas holandeses do aeroporto de Faro, para várias unidades hoteleiras da região, se despistou e caiu numa ribanceira na zona de Paderne, Albufeira. Quatro turistas morreram e cerca de 30 ficaram feridos.O motorista do pesado foi agora condenado, no Tribunal de Portimão, pela prática de quatro crimes de homicídio por negligência, informou ontem o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.O tribunal deu como provado que "o arguido deixou o veículo despistar-se por guiar muito próximo da berma, desatento e com falta de cuidado, nomeadamente enquanto procurava alcançar e mexer no difusor de ar".