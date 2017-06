Tribunal quer prejuízos pagos por incendiário

As imagens do incêndio de Pedrógão

Apoio do Governo

O Governo definiu as regras para apoio em novembro de 2016, mas ninguém recebeu nada. A Câmara de Monchique candidatou danos de 443 mil €, mas só receberá 13% do valor.



Reconversão da floresta

Rui André defende que a oportunidade devia ser aproveitada para a reconversão do eucaliptal por espécies autóctones.



As vítimas do grande incêndio que atingiu os concelhos de Monchique e Portimão, em setembro do ano passado, continuam sem receber o apoio prometido pelo Governo. Os lesados estão a ser notificados pelo tribunal para a possibilidade de pedirem indemnização ao homem acusado de ter ateado o fogo.O presidente da Câmara de Monchique confirmou ao CM que a própria autarquia já foi notificada. Rui André defende "o apuramento dos valores para se perceber a dimensão do que pode ser o prejuízo causado por este tipo de comportamentos", mas frisa que "os montantes são de tal forma elevados" que o alegado incendiário não terá capacidade de pagar . E acrescenta que este tipo de pessoas acabam muitas vezes por ser consideradas como tendo "doenças do foro mental, e fica tudo em saco roto". Por isso, o autarca defende que "caberá ao Estado assumir o apoio às vítimas e ao restabelecimento da normalidade".O incêndio consumiu 3759 hectares, nos municípios de Monchique e Portimão. Os prejuízos sofridos pelos 86 particulares dos dois concelhos rondam os 621 mil euros. "Foram muito poucos os que concorreram porque o processo é muito complexo", diz Rui André.Carlos Fernandes, de 49 anos, foi acusado de ter provocado o grande fogo de Monchique. Será julgado por seis crimes de incêndio, um deles agravado.