Tribunal reconstitui o crime na praia de Oeiras

De acordo com o tribunal, tinha sido a própria arguida a requerer que fosse feita a reconstituição dos factos no local, disponibilizando-se a deslocar-se e até a prestar declarações.No entanto, Sónia Lima disse hoje não estar em condições de saúde para o fazer e recusou-se a acompanhar o tribunal "hoje, ou noutra data qualquer"."O tribunal entende que a deslocação ao local se revela de grande importância para a descoberta da verdade e boa decisão da causa, designadamente, atendendo a que a arguida declarou, em audiência de julgamento, ter ali parado a viatura para que, quer ela, quer a filha Samira, urinassem. Por outro lado, interessa verificar qual o local onde a testemunha João António Carvalho (taxista) retirou a arguida do mar", revela o despacho da juíza.Por não considerar indispensável a presença da arguida, acrescentou a juíza presidente, o tribunal decidiu manter a diligência para hoje designada e, por isso, deslocar-se-á à praia da Giribita pelas 18h00.Na terceira sessão de julgamento de hoje foram também ouvidas duas testemunhas, o irmão da arguida e a melhor amiga, agente da PSP, que declarou ao tribunal que a arguida tinha "muito medo" de perder a guarda das suas filhas, aquando da separação do pai delas, mas nunca tinha manifestado qualquer intenção de suicídio.Segundo a acusação do MP, a 15 de fevereiro, a arguida "entrou com as filhas no mar, o que fez com o propósito de lhes vir a tirar a vida" e agiu de forma "livre, deliberada e consciente".O corpo da criança de 19 meses foi encontrado no dia do desaparecimento, enquanto o da sua irmã esteve desaparecido durante sete dias, até que foi encontrado na praia de Caxias, em Oeiras.Na primeira audiência de julgamento, a arguida rejeitou a acusação e explicou que tinha levado as filhas para urinar nas rochas da praia.