Trinta árvores assinalam três décadas de Erasmus

Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e António Cunha, reitor da Universidade do Minho, assinalaram os 30 anos do programa Erasmus com a plantação de trinta árvores





Desde que o programa Erasmus foi criado, há 30 anos, a academia minhota já acolheu mais de 4200 alunos oriundos de 29 países, com destaque para Espanha, França, Itália, Turquia e Polónia. Noutro sentido, a UM já enviou 4143 estudantes para 28 países da União Europeia.



A área verde agora criada representa a diversidade de vários países europeus. Entre as espécies plantadas destacam-se a azinheira, o abeto azul, o vidoeiro, o freixo europeu e ainda a faia púrpura. "O programa Erasmus é o mais bem-sucedido no espaço de construção educacional, com um impacto brutal a todos os níveis. Faz-nos ter crença na Europa e no desenvolvimento dos povos", afirmou o reitor da UM, António Cunha.Desde que o programa Erasmus foi criado, há 30 anos, a academia minhota já acolheu mais de 4200 alunos oriundos de 29 países, com destaque para Espanha, França, Itália, Turquia e Polónia. Noutro sentido, a UM já enviou 4143 estudantes para 28 países da União Europeia.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Universidade do Minho inaugurou, no polo de Azurém, em Guimarães, um bosque com três dezenas de árvores oriundas de vários países parceiros do programa de intercâmbio Erasmus.A cerimónia, que juntou a plantar árvores o presidente da Câmara de Guimarães e o reitor da Universidade, serviu para assinalar o início das comemorações dos 30 anos deste programa de intercâmbio internacional que já chegou a mais de três milhões de estudantes da União Europeia."Este foi um momento simbólico e cheio de substância que está relacionado com a biodiversidade", disse Domingos Bragança, presidente da câmara, lembrando que "este bosque acrescenta qualidade a um caminho que está a ser partilhado também pela Universidade do Minho, a instituição que mais tem contribuído como fator de união entre as duas principais cidades minhotas".