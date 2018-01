Fogo na rua de São Domingos à Lapa. No local estão 11 viaturas.

21:29

Mais de trinta bombeiros apoiados por onze viaturas combateram um incêndio que deflagrou, na noite desta quinta-feira, numa habitação, em São Domingos à Lapa, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 20h30.Ao que oapurou, as chamas deflagraram na cobertura de um prédio.

Segundo o comandante do Bombeiros Sapadores de Lisboa, Fernando Curto, o incêndio deflagrou na cobertura de um prédio causando apenas danos materiais.

As chamas não chegaram aos outros pisos, no entanto os moradores destes pisos foram aconselhados a não passarem a noite no prédio.

A cobertura do edifício ficou completamente destruída.



O incêndio foi dado como extinto por volta das 22h00.