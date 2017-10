Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trinta minutos de terror em assalto a moradia

Gang encapuzado e armado atacou jovem à chegada a casa. Sequestraram depois a família.

Por Mónica Ferreira | 09:23

Foram 30 minutos de terror que uma mulher e os dois filhos - um jovem de 27 anos e uma menina de 10 - viveram durante um assalto à casa onde residem em Lordelo, Paredes. Quatro encapuzados armados surpreenderam o filho da proprietária quando estacionava o carro na traseira da casa.



"Começaram logo a agredi-lo. Pediram-lhe dinheiro e o meu irmão deu tudo o que tinha, mas queriam entrar na casa", contou Andreia Silva, uma outra filha da proprietária que na altura não se encontrava no local.



Tudo aconteceu ao início da madrugada de ontem. Receando que o jovem pudesse pedir socorro, os ladrões amordaçaram-no e amarraram-no. Já dentro de casa ameaçaram a mãe com uma arma e obrigaram-na a indicar os locais onde a família guardava o dinheiro. "Ameaçaram que lhe faziam mal. A minha mãe deu-lhes o que tinha".



Apesar disso um deles ameaçou raptar a filha mais nova. "Disse que se não lhe desse dinheiro, que iam obrigá-la de outra forma, levando a minha irmã".



Já na posse de cerca de 17 mil euros e várias joias, os ladrões ordenaram que as três vítimas ficassem na sala sem se mexerem nos dez minutos seguintes.



Fugiram, a pé, pelas traseiras da casa.



Quando se conseguiu libertar das cordas, o rapaz ligou para a irmã Andreia, que alertou a GNR e os Bombeiros.



A GNR de Lordelo esteve no local e foi chamada a PJ do Porto que agora está encarregue da investigação.