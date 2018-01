Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio assalta 50 carros junto a discoteca

Roubos no Figa Club em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.

Por Aureliana Gomes | 08:32

Mais de 50 carros foram assaltados, na madrugada de ontem, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira, junto à discoteca Figa Club. Segundo fonte da GNR, o alerta foi dado cerca das 05h30 por alguns dos proprietários das viaturas. O trio suspeito foi detido 15 minutos depois. Os três homens, com idades entre 21 e 27 anos, residem na área metropolitana do Porto.



Segundo a GNR, um dos indivíduos já tinha antecedentes criminais por crimes contra o património, entre outros. Na sequência da detenção, os militares conseguiram recuperar algum do material furtado, nomeadamente telemóveis, tablets e mais de mil euros.



Os suspeitos deverão ser presentes hoje a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.