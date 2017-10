Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio armado faz explodir multibanco em Arruda dos Vinhos

Assaltantes terão conseguido fugir com o cofre durante a madrugada.

Por Sérgio A. Vitorino | 11:03

Um grupo de três homens fez explodir, na madrugada deste sábado, uma caixa multibanco que estava instalada na agência da Caixa de Crédito Agrícola de Arranhó, em Arruda dos Vinhos.



O grupo atravessou um carro na rua onde situa a caixa multibanco. saíram então três homens da viatura que, segundo testemunhas, estavam armados. Injetaram gás no equipamento, provocando uma explosão que causou danos avultados.



O ataque aconteceu por volta das 5h00 e, ao que o CM apurou, terá conseguido fugir com o cofre que continha as notas. A GNR foi alertada, mas quando os militares chegaram ao local, o grupo já estava em fuga



A Caixa de Crédito Agrícola fica num prédio de habitação, do centro da localidade.



A Polícia Judiciária está a investigar o caso.