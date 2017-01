Trio capturado a furtar laranjas

Em dezembro de 2016, quando foram detidos dois homens, espanhóis, apanhados em flagrante a furtar laranjas, a GNR referiu que nesse mesmo ano tinham sido detidas mais de uma dezena de pessoas na região pelo mesmo tipo de crime.



Os furtos de laranjas de pomares na zona de Tavira foram, ao longo do ano passado, motivo de várias queixas por parte dos produtores, que se queixam de prejuízos de milhares de euros. Estas queixas levaram a GNR a reforçar o patrulhamento às explorações agrícolas, com a operação ‘Citrino Seguro’.Em dezembro de 2016, quando foram detidos dois homens, espanhóis, apanhados em flagrante a furtar laranjas, a GNR referiu que nesse mesmo ano tinham sido detidas mais de uma dezena de pessoas na região pelo mesmo tipo de crime.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Três homens, um deles adolescente, foram detidos pela GNR por furto de laranjas de um pomar em Santa Rita, concelho de Tavira. Ainda tentaram fugir, mas foram capturados. Os produtores da zona têm-se queixado do furto regular de laranjas.A detenção ocorreu sábado, na sequência de uma ação de policiamento das explorações agrícolas. Os militares do Posto Territorial de Vila Real de Santo António foram alertados para a presença dos três homens, com idades entre os 16 e os 29 anos, num pomar, às 10h30. "Em coordenação com produtores locais, a patrulha veio a localizar os indivíduos, os quais encetaram fuga do local", refere o Comando de Faro da GNR.O veículo em que seguiam acabou por ser intercetado na zona da Aldeia Nova, no concelho de Vila Real de Santo António. No interior da viatura transportavam 200 kg de laranjas. Vão ser hoje presentes a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.