Trio estraga festa e assalta à bomba

Gang foge em Arruda dos Vinhos com milhares de euros.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

Arranhó ainda não tinha acordado para o dia da grande festa da receção da imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel quando, pelas 04h40 de ontem, três homens armados fizeram explodir a única caixa multibanco daquela freguesia da Arruda dos Vinhos, fugindo com milhares de euros em notas.



Para trás ficou um rasto de destruição na dependência da Caixa Agrícola, num prédio de habitação. Os moradores acordaram sobressaltados e ninguém enfrentou os assaltantes armados. "As pessoas que vieram às janelas apenas viram que eram três, num carro escuro com vidros escurecidos, e que estavam armados", disse ao CM um dos moradores, que tentava esquecer o susto com os últimos preparativos da festa – um círio que faz a imagem rodar anualmente por paróquias saloias. O multibanco tinha sido carregado horas antes.



A GNR montou um dispositivo de vigilância e surpreendeu, junto a um multibanco em Sapataria (Sobral de Monte Agraço), o carro com os três encapuzados. Estes foram perseguidos até à A8, onde conseguiram escapar à GNR. A PJ investiga.