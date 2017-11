Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio explorava crianças pedintes

Grupo detido pelo SEF dedicava-se ao tráfico de seres humanos.

Por Manuel Jorge Bento | 06:00

São romenos, têm entre 21 e 46 anos e dedicavam-se ao tráfico de seres humanos. Traziam para Portugal cidadãos da mesma nacionalidade, principalmente crianças, que obrigavam a pedir dinheiro nas ruas de todo o País e a realizar furtos em estabelecimentos comerciais para ficarem com o dinheiro.



Foram detidos, no Porto, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e ficaram em prisão preventiva.



Os três indivíduos foram apanhados em duas buscas domiciliárias - nas quais foram identificados 13 cidadãos. Os menores foram institucionalizados.



Os inspetores apreenderam um grande número de documentos que revelam a forma de atuação desta rede criminosa.



A megaoperação do SEF teve apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.