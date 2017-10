Trio feminino faz largas dezenas de furtos ao longo de dois anos

Último caso aconteceu no ‘Nosso Shopping’, em Vila Real.

Por S.A.C. | 05.10.17

De acordo com fonte da PSP, as jovens "têm um vasto cadastro de furtos em centros comerciais e fazem disso um modo de vida".

A PSP de Vila Real deteve, na terça-feira, três mulheres com idades entre os 20 e os 27 anos, que, ao longo dos últimos dois anos, fizeram largas dezenas de furtos em várias lojas de centros comerciais a norte do país.O último caso aconteceu no ‘Nosso Shopping’, em Vila Real, onde as detidas foram intercetadas pelos seguranças com cerca de 300 euros em peças de bijutaria que escondiam nos bolsos.