Trio paga 2600 euros por torturar grávida

Mulheres condenadas, por sequestro agravado, a três anos e meio de pena suspensa.

Por Liliana Rodrigues | 02:04

Três mulheres foram condenadas pelo Tribunal de Braga a pagar, entre elas, 2600 euros de indemnização a uma jovem, de 25 anos, que torturaram durante mais de uma hora, em junho de 2015. Se não liquidarem a dívida, terão de cumprir, cada uma, uma pena de prisão de três anos e meio. Em causa, a condenação pelo crime de sequestro agravado.



A vítima - que estava grávida de poucas semanas - mantinha conversas no Facebook com o marido de uma das agressores. A mulher descobriu e atraiu-a a um encontro. Com a ajuda de uma amiga e da cunhada, sequestrou a jovem e levou-a para um local ermo da freguesia de Vimieiro.



"Sujeitaram a ofendida, durante uma hora, a um tratamento cruel e degradante", considerou o coletivo de juízes, que deu como provado que as arguidas privaram a vítima da liberdade e, "enquanto lhe foram desferidos murros e arranhões, foi-lhe cortado o cabelo com facas e tesouras, foram-lhe cortadas as unhas", ainda "espetando a tesoura nas pernas e proferindo expressões contra a sua honra".



As mulheres chegaram a cortar um pedaço das calças de ganga da vítima para ela estancar o sangue que tinha no nariz, após ter sido agredida. Foi abandonada no local e não recuperou a carteira e o telemóvel roubados. "Atemorizaram a vítima, fazendo-a crer que estavam dispostas a tirar-lhe a vida, criando-lhe sentimentos de pânico e medo. Provocaram-lhe dores e abatimento psíquico", lê-se no acórdão.