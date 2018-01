Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio punido por roubar e deixar advogado nu

Contradições durante os depoimentos foram cruciais para a condenação de agressores.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

As constantes contradições e incoerências dos três arguidos, nos depoimentos durante o julgamento, foram cruciais para que a juíza do Tribunal de São João Novo os condenasse, esta terça-feira, a penas de prisão de um a três anos e dois meses, por terem aliciado e roubado um advogado brasileiro que conheceram num bar, no Porto, em julho do ano passado. O homem, que estava de férias em Portugal com a mãe, foi levado de carro para uma zona de mato, junto à A43, em Gondomar, onde foi abandonado despido. Ficou sem todos os bens.



Andreia Batista, de 32 anos, que incentivou os comparsas a cometer o crime, foi condenada a três anos e dois meses de prisão efetiva. Já tinha cumprido pena por roubos a vários homens que aliciou com promessas de serviços sexuais. "A arguida Andreia já foi anteriormente condenada e parece que a prisão ainda não foi suficiente para aprender que não pode roubar", afirmou a juíza no final da leitura do acórdão. Já Fernando Cardoso, de 35 anos, foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e Fernanda Souza, de 30, a um ano e dois meses, também suspensa. Os três arguidos têm ainda de pagar 246 euros à vítima.



O trio vinha acusado de sequestro, roubo agravado e ofensas à integridade física, mas o tribunal não conseguiu provar os crimes, pelo que foi condenado por roubo simples. "Não assumiram a culpa, negaram tudo e não foram convincentes. É pena terem adotado esta postura", disse a juíza.