Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio sequestra e agride mulher em Vila Nova de Gaia

Violentas agressões incluíram a utilização de uma arma de choques eléctricos.

13:10

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária deteve no Grande Porto três pessoas por alegada autoria de sequestro e violentas agressões físicas a uma mulher, informou esta quinta-feira aquela autoridade.



"Pelas agressões sofridas, que incluíram utilização de arma de choques elétricos, a vítima teve de ser assistida em estabelecimento hospitalar", indica a PJ do Norte, em comunicado.



O caso remonta a julho do ano passado e em causa está a presumível autoria de crimes como sequestro agravado e ofensas à integridade física qualificadas, imputados a dois homens e a uma mulher.



De acordo com os elementos recolhidos na investigação, e referidos no comunicado policial, "os suspeitos abordaram a vítima e levaram-na à força para diversos locais de Vila Nova de Gaia, onde a ameaçaram de morte, agrediram e simularam que a iriam matar, para depois a abandonar em Matosinhos, bastante ferida".



O comunicado é omisso quanto às motivações dos agressores.



Ao princípio da tarde desta quinta-feira, os detidos, com idades compreendidas entre os 21 e os 41 anos, aguardavam ainda o primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação entendidas adequadas.