Tripulante de navio resgatado ao largo do Porto de Leixões

Homem foi encaminhado para o Hospital Pedro Hispano.

12:38

Um homem de nacionalidade chinesa foi resgatado de um navio de carga a 110 milhas a oeste do Porto de Leixões, esta madrugada.



A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, em articulação com a Capitania do Porto de Leixões e o INEM fizeram o resgate médico do tripulante de um navio de carga com bandeira do Panamá. Segundo a Marinha, em comunicado, o alerta chegou via telefone a informar que o homem de 31 anos estaria com tremores generalizados e convulsões.



Ainda segundo a Marinha, o CODU-Mar avaliou a necessidade de evacuação médica e "o navio dirigiu-se para o porto de Leixões, ficando a pairar a 2 milhas náuticas a oeste" deste porto de mar, permitindo o resgate do tripulante pela semirrígida da Capitania do Porto de Leixões.

A operação de resgate aconteceu cerca da 1h30. O homem foi levado para a marina do Porto Atlantico onde estava uma equipa do INEM. Foi depois encaminhado para o Hospital Pedro Hispano e está em situação estável.