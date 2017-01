Tripulante resgatado de embarcação que estava a afundar

Foi aberto um inquérito para averiguar as causas do acidente, adiantou Rafael da Silva.

Um homem de 50 anos foi esta quarta-feira resgatado de uma embarcação, ao largo da ilha de São Jorge, nos Açores, que estava em risco de se afundar, informou o capitão do porto da Horta.Segundo Rafael da Silva, o alerta foi feito às 08h00 locais (mais uma hora em Lisboa) e o tripulante da embarcação de pesca local "Braga", com porto de registo na Praia da Vitória, Terceira, foi resgatado pelos bombeiros da Calheta, "apresentando sinais de início de hipotermia".Na operação estiveram envolvidos o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, Capitania do Porto da Horta, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e os Bombeiros Voluntários da Calheta.