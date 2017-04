Tripulantes de cabine da SATA em greve no início de maio

Os tripulantes de cabine da SATA Internacional/Azores Airlines vão estar em greve nos dias 1 e 2 de maio, assegurando apenas três voos de serviços mínimos, anunciou o sindicato.



Segundo o pré-aviso de greve emitido pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e hoje publicado na imprensa, a paralisação abrange "todos os voos da Azores Airlines/SATA Internacional cujas horas de apresentação e/ou etapa/setor ocorram em território nacional entre as 00h00 e as 23h59 desses dias".



Estão igualmente abrangidos "os demais serviços, como sejam a assistência, reserva, ou qualquer tarefa no solo, ou seja, qualquer tarefa ordenada pela empresa, nomeadamente instrução ou outro serviço em que o tripulante preste atividade, inspeções médicas no âmbito da Medicina do Trabalho, situações de deslocação como 'dead crew' ou através de meios de superfície".









No pré-aviso de greve, o SNPVAC diz que no seu entendimento o conceito de necessidades impreteríveis apenas se confina às regiões autónomas dos Açores e da Madeira "por razões de coesão nacional e isolamento das populações para quem é essencial este meio de transporte", não se estendendo por isso a voos para o estrangeiro.



O sindicato acrescenta que estão asseguradas as ligações entre Ponte Delgada e a Terceira e o continente através de outras operadoras, designadamente a TAP Portugal, a EasyJet e a Ryanair.



Como serviços mínimos ficam assegurados os voos Lisboa/Pico/Lisboa, às 07h00 UTC (08h00 em Lisboa), e Lisboa/Horta/Lisboa, às 14h00 UTC (15h00 em Lisboa), no dia 01 de maio, e o voo Lisboa/Horta/Lisboa, às 14h00 UTC (15h00 em Lisboa), no dia 2 de maio.



