Tripulantes de veleiro da Póvoa de Varzim resgatados na Galiza

Embarcação ‘Pacífico’ colidiu com um barco.

Três tripulantes de um veleiro da Póvoa de Varzim foram resgatados depois de a embarcação ‘Pacífico’, em que seguiam, ter colidido com um barco, este sábado, na ria de Arousa, perto da ilha da Cortegada, na Galiza.



Os serviços de emergência e a Guarda Civil foram alertados pelas 07h00.



Os homens não ficaram feridos e o veleiro ficou apenas com alguns danos.



O dono do ‘Pacífico’ desviou-se de forma incorreta do destino, pensando que já estava no porto de Vilagarcía.