Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tripulantes resgatados no Mondego

Barco de recreio ‘Basófias’ encalhou num banco de areia.

Por J.D. | 08:44

O barco de recreio ‘Basófias’ encalhou este domingo num banco de areia no rio Mondego, em Coimbra, com 18 pessoas a bordo, pelas 16h50.



Os Bombeiros Sapadores, com recurso a embarcações, resgataram as pessoas, num processo que durou mais de uma hora.



A embarcação não aparentava ter ficado danificada.