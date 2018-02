Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Troço do IC2 em Pombal vai ser requalificado

Investimento do projeto ronda os 134 mil euros.

O Município de Pombal e a Infraestruturas de Portugal vão avançar com a requalificação do Itinerário Complementar n.º 2 (IC2), entre as Meirinhas e a cidade de Pombal, no distrito de Leiria, foi anunciado esta sexta-feira.



A minuta de contrato foi aprovada pela autarquia, liderada pelo PSD, estabelecendo as responsabilidades da Câmara e da Infraestruturas de Portugal no desenvolvimento do projeto necessário à concretização da requalificação do IC2 no concelho de Pombal.



Em nota de imprensa, o Município informa que o projeto preconiza uma intervenção entre as Meirinhas e Pombal, entre os quilómetros 136,7 quilómetros e 148,5.



O contrato prevê o desenvolvimento do projeto de execução da referida obra por parte da autarquia, que incluirá a reformulação de várias intersecções ao longo desse percurso, "soluções estas que foram sempre reclamadas pelo Município, e que se pretende venham a incutir uma melhoria da segurança dos peões e dos automobilistas".



A requalificação do lC2 no concelho de Pombal é uma reivindicação antiga, tendo juntado há quase um ano vários autarcas e populares do concelho numa marcha lenta naquela via, contra "o número crescente de acidentes com vítimas mortais neste troço" e "a falta de soluções para aqueles que são considerados os pontos mais negros desta estrada, no que toca à segurança e bem-estar dos automobilistas e das populações".



Segundo a Câmara, após negociações, a IP acedeu aos pedidos dos autarcas de Pombal e "abriu a porta a melhorias no projeto que já tinha sido apresentada para o IC2, e que em Pombal não preconizava soluções de segurança e de circulação de pessoas e veículos".



O investimento do projeto ronda os 134 mil euros.