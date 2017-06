Tubo usado para salvar mulher

Os bombeiros resgataram-na e transportaram-na para o hospital, segundo o comandante José Oliveira.

Uma mulher de 67 anos foi ontem salva de um poço com 11 metros de profundidade, em Casal do Bolho, Cantanhede, por dois vizinhos e pelos bombeiros.Os moradores conseguiram mantê-la à superfície com a ajuda de dois tubos de rega até à chegada dos bombeiros.Manuel António, 57 anos, e António Saleiro, estavam a carregar batatas quando ouviram gritos. "Com dois tubos de 12 metros conseguimos prendê-la por um braço e mantê-la com a cabeça à superfície", conta Manuel António.