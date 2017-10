Tudo o que já se sabe sobre as vítimas mortais do "pior dia do ano"

Incêndios deste domingo mataram pelo menos 31 pessoas.

13:02

Pelo menos 31 pessoas morreram na sequência dos mais de 500 fogos que, este domingo, aterrorizaram o País.

Começam agora a ser revelados pormenores sobre as vítimas do "pior dia do ano em matéria de incêndios".

Zonas residenciais das vítimas

Já se conhece a residência de 29 das 31 vítimas mortais dos fogos deste domingo.

Vouzela – 4 mortos

Santa Comba Dão – 4 mortos

Tondela – 3 mortos



Guarda/Seia – 2 mortos

Vale Maior, Penacova – 2 mortos



Vila Pouca, Oliveira do Hospital - 2 mortos



Quinta da Barroca, Tábua – 2 mortos



Casais da Figueira, Cide – 1 morto

Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital – 1 morto

Quinta de São Pedro, Oliveira do Hospital – 1 morto

Cerdeira, Côja – 1 morto

São Martinho da Cortiça, Arganil – 1 morto

Nelas – 1 morto

São Jorge, Santa Comba Dão – 1 morto

Carregal do Sal – 1 morto

Reigoso, Vouzela – 1 morto

Sertã – 1 morto

Jovem grávida morreu a tentar fugir às chamas na A25

Uma jovem grávida morreu na sequência de um acidente na A25, em Vouzela, quando tentava fugir ao violento incêndio que lavra desde domingo aquela localidade.

Irmãos morrem ao tentar salvar lenha do pai

Dois irmãos apicultores, de 30 e 41 anos, morreram num armazém agrícola em Vale Maior, em Penacova, no distrito de Coimbra, a tentar salvar a lenha do pai.

Desaparecido encontrado morto em Nelas

Um habitante que estava dado como desaparecido na freguesia de Senhorim, em Nelas, no distrito de Viseu, foi encontrado morto.

Civil encontrado morto na Sertã, em Castelo Branco

Desta vítima apenas de sabe que é um civil.