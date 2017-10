Tudo sobre os outros principais arguidos da Operação Marquês

Além de Sócrates, também Salgado, Bataglia, Bava e Granadeiro estão envolvidos.

Por Sónia Trigueirão, António Sérgio Azenha, Bruno de Castro Ferreira, Henrique Machado, João Carlos Rodrigues e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Banqueiro detinha o controlo exclusivo do saco azul do GES



21 crimes

Nove de branqueamento de capitais, um de corrupção ativa de titular de cargo político e dois de corrupção ativa, três de abuso de confiança, três de falsificação de documentos e mais três de fraude fiscal qualificada.



Contratos simulados

Para justificar transferências, fizeram contratos entre a Pinsong e outra empresa para exploração petrolífera em Angola, que nunca se concretizou.



Bataglia cede contas para luvas do BES

Nascido há 70 anos no Seixal, rapidamente Helder Bataglia abriu os horizontes a Angola, tendo passado em Benguela a infância e juventude. Só regressou ao nosso país em 1975. Foi lá que fez uma longa amizade com José Paulo Pinto de Sousa, que o apresentou ao primo Sócrates ainda nos anos 80.



As ligações do empresário estenderam-se a Santos Silva e Joaquim Barroca, do Grupo Lena; e a Ricardo Salgado, patrão do BES. E é em articulação com estes últimos que o luso-angolano aceita ajudar a ‘lavar’ largos milhões de euros em luvas para o ex-primeiro-ministro.



Primeiro, segundo a acusação, o empresário com múltiplos interesses em África e que ficou conhecido pelas parcerias com o GES em Angola, aceitou emprestar as suas contas na UBS e no Credit Suisse, na Suíça – tituladas por sociedades offshore – para que por ali circulassem milhões de Salgado e do GES – e destinados a Sócrates, através do amigo Santos Silva, que lhe servia de ‘barriga de aluguer’ para esconder toda a fortuna ilícita na Suíça. Foi por essas contas de Helder Bataglia que passaram largos milhões de euros para o ex-primeiro-ministro.



Depois, Bataglia – que presidiu em Angola, até 2012, à Escom Espírito Santo – aceitou recorrer a um complexo esquema de branqueamento, através do negócio de um imóvel em Luanda, para conseguir colocar mais oito milhões na esfera de Sócrates, através do Grupo Lena, fugindo ao radar da Justiça.



Esquema com terreno branqueia 8 milhões

Helder Bataglia prestou-se a um ardiloso esquema, em 2010, como forma de fazer chegar oito milhões de euros de Ricardo Salgado ao Grupo Lena – e que teriam como destinatário final José Sócrates.



Sinalizou com oito milhões de euros a compra do terreno do Canhangulo, em Luanda, a uma empresa da esfera do Grupo Lena, na assinatura do contrato de promessa de compra e venda, "já com o propósito de incumprir o mesmo contrato e justificar a perda do sinal e o seu recebimento pela promitente vendedora", lê-se na acusação.



Por isso, os oito milhões de euros ficaram automaticamente nas mãos do Grupo Lena, sob o pretexto de um negócio falhado – tendo o dinheiro depois seguido, com outras justificações, para uma conta titulada por Carlos Santos Silva, que era administrador do Lena. Desta forma, estava definitivamente mais dinheiro de Salgado nas mãos de Sócrates.



10 crimes

Branqueamento de capitais (5), falsificação de documento (2), abuso de confiança (1), fraude fiscal qualificada (2).



Recebeu comissões

Segundo a acusação, Bataglia não colocou as contas bancárias ao serviço de Salgado, para corromper Sócrates, ‘pro bono’: fê-lo "a troco de compensação pecuniária". Ou seja, o branqueamento de capitais foi uma prestação de serviços.



Testa de ferro arrisca a pena mais elevada

Carlos Santos Silva era o homem do dinheiro, o intermediário entre José Sócrates e os milhões provenientes do grupo Lena. Conheceu o ex-primeiro-ministro quando este ainda trabalhava na Câmara da Covilhã, em meados da década de 1980. Mas foi na década seguinte que se juntaram a Joaquim Barroca para criar um esquema que deu muito a ganhar a todos. É o arguido que arrisca a pena mais pesada.



Sócrates ‘dava’ negócios milionários ao Grupo Lena – o MP aponta-o como fundamental na estratégia de internacionalização da empresa, sobretudo através de países como Argélia, Angola, Brasil e Venezuela – e em troca recebia milhões. Santos Silva servia como ‘barriga de aluguer’, mas também ganhava. Nesse período, criou as suas próprias empresas e entrou na administração da Lena.



É uma das peças-chave do processo. O esquema de corrupção estava assente no dinheiro que este engenheiro movimentava em contas de bancos suíços para servir Sócrates. O dinheiro do Grupo Lena passava para as contas pessoais de Joaquim Barroca, sedeada no país onde o segredo bancário ainda vale e destas para contas de empresas criadas por Santos Silva. A seguir, para Sócrates, quer por transferência bancária quer em numerário.



Ao longo da acusação, Santos Silva é descrito como o homem que controlava tudo, mas que, no meio de tanto dinheiro, arrecadou ‘apenas’ 2,5 milhões.



33 crimes

Carlos Santos Silva responde por um crime de corrupção passiva, um de corrupção ativa, dezassete de branqueamento de capitais, dez de falsificação de documentos, um de fraude fiscal e três de fraude fiscal qualificada.



Repete esquema no BES

Santos Silva usou o mesmo esquema para, a partir de 2010, fazer chegar dinheiro de luvas do BES ao amigo José Sócrates.



Gestor da PT recebe para lesar empresa

Zeinal Bava deveria zelar pelos interesses da Portugal Telecom. Era o presidente executivo da empresa. Mas, de acordo com a acusação, tornou-se, tal como Henrique Granadeiro, uma ‘marioneta’ de Ricardo Salgado, que pagou milhões para que os interesses do Grupo BES tivessem prioridade na altura de tomar decisões, mesmo que isso prejudicasse a própria PT e os seus acionistas.



O esquema chegou a envolver um dos homens mais ricos do mundo – o mexicano Carlos Slim – e ministros do Governo de José Sócrates. "Com efeito, conforme acordado com Ricardo Salgado, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava ficaram incumbidos de, perante o Governo, e de forma a assegurar a adesão à opção pelo ‘spin-off’ [separação] da PT Multimédia, realçarem as vantagens desta opção face à venda, o que fizeram em julho de 2006 quer através de correspondência mantida com o arguido José Sócrates, quer por contacto pessoal, como foi o caso de reunião que mantiveram em 25 de julho com o Ministro de Estado e das Finanças Teixeira dos Santos, e com o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações Mário Lino", lê-se na acusação do Processo Marquês.



Bava, que foi constituído arguido em fevereiro deste ano, ainda devolveu parte dos 25 milhões de euros oriundos do GES por ordem de Ricardo Salgado através de contas na Suíça e Singapura, mas o mal estava feito, com as consequências que se conhecem para a empresa.



5 crimes

Zeinal Abedin Bava está acusado de um crime de corrupção passiva, um de branqueamento de capitais, um de falsificação de documentos e dois de fraude fiscal qualificada.



Devolve 18,5 milhões

O ex-presidente executivo da PT, já admitiu ter recebido 18,5 milhões de euros do grupo GES. O dinheiro destinava-se à compra de ações da própria PT, mas terá sido devolvido.



GES deu mais de 20 milhões a Granadeiro

Ao longo de quatro anos, o antigo presidente do conselho de administração da PT, Armando Vara, recebeu mais de 20 milhões de euros através de sociedades controladas por Ricardo Salgado. De acordo com a acusação ontem conhecida, Granadeiro escondeu o dinheiro do Fisco para "obter uma vantagem patrimonial". Deve, por isso, 11,6 milhões de euros ao Estado.



As primeiras transferências foram detetadas em 2007. No total, quase 6,5 milhões de euros saíram da ES Enterprises, do Grupo Espírito Santo (GES), para a conta de Granadeiro na Suíça. De acordo com a acusação, o pagamento foi feito "em troca do favorecimento dos interesses definidos" por Ricardo Salgado "no contexto do negócio da OPA lançada pelo grupo Sonae sobre a Portugal Telecom e futuros negócios desta última no Brasil". Por outras palavras, Granadeiro aceitou os pagamentos de Salgado para defender os interesses do BES enquanto acionista da PT.



De 2010 a 2012 foram detetadas novas transferências da ES Enterprises e da Enterprises Management, do universo GES, com a designação contabilística de ‘operação CEL 2010’, que se destinava "a remunerar os arguidos José Sócrates, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro", lê-se na acusação.



Granadeiro tem agora de entregar o valor que devia ter liquidado se tivesse incluído as transferências no IRS. No total, deve 9,3 milhões. A esse valor acrescem juros de mora no valor de 2,3 milhões de euros.



8 crimes

Henrique Granadeiro está acusado de um crime de corrupção passiva, dois de branqueamento de capitais, um de peculato, outro de abuso de confiança e três crimes de fraude fiscal qualificada.



Valor final em aberto

No total, Henrique Granadeiro deve 2,3 milhões de euros em juros ao Fisco. O valor foi calculado a 31 de julho de 2017 e cresce todos os dias até ser pago.



Vara: a mão de Sócrates na Caixa

O antigo vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara, funcionava como a mão de Sócrates que "pretendia assumir o controlo pessoal e direto" do banco público, lê-se na acusação. A face mais visível é o negócio de Vale do Lobo.



O despacho de acusação refere as pretensões de Sócrates de levar o Conselho de Administração do banco público a demitir-se para poder moldá-lo a gosto. Sócrates e Vara "já haviam acordado entre si que, assim que este último assumisse tal cargo, tomaria todas as decisões necessárias a lograr satisfazer a vontade e os interesses do arguido [Sócrates]" mesmo que isso "estivesse em oposição aos interesses comerciais e financeiros da CGD".



Descontente com a "pressão sistemática" exercida por Sócrates para a demissão da administração da CGD, o ministro das Finanças à época, Campos e Cunha, demite-se. A carta de demissão, que denuncia as pressões, foi encontrada "na posse do arguido José Sócrates" nas buscas em casa.



Vara e Sócrates "já se conheciam pelo menos desde 1987", quando foram eleitos deputados pelo PS. Criaram uma sociedade de venda de combustíveis em 1990, a Sovenco - empresa que tinha ainda como sócios Fátima Felgueiras e Virgílio de Sousa.



Curioso: a empresa funcionava num escritório cedido por José Guilherme - o construtor que deu 14 milhões a Ricardo Salgado para lhe agradecer as portas abertas no mundo dos negócios em Angola.



5 crimes

Armando Vara está acusado de um crime de corrupção passiva de Titular de Cargo Político, dois de branqueamento de capitais e outros dois crimes de fraude fiscal qualificada.



Vara deve 1,5 milhões

Vara recebeu "na conta aberta em nome da Vama Holding uma quantia total, entre 2005 e 2008, de 2,6 milhões de euros." Deve agora 1,5 milhões ao Fisco, incluindo juros.



Empresário oculta milhões do antigo PM

Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, foi mealheiro recorrente do antigo primeiro-ministro. Escondeu e distribuiu o pagamento de 22 milhões de euros em luvas de negócios como a PT e Vale do Lobo. Tudo para Sócrates. Ocultou, afirma o Ministério Público, 12,8 milhões de euros "auferidos" por Sócrates. Atuou sempre em conluio com Carlos Santos Silva, seu sócio que conheceu em 1985 nas obras do IP6 em Castelo Branco.



Barroca beneficiou em negócios para o Grupo Lena, que entrou, a partir de 2005 e pela mão de Sócrates, em Angola, Argélia, Brasil e Venezuela. Pagou por isso luvas a Sócrates, que entregava a Carlos Santos Silva, num total de quase 2,9 milhões de euros, só em 2007 e 2008. Das contas do Grupo Lena saíram depois mais 5,8 milhões. A abertura das suas contas era a outra contrapartida que Barroca dava.



O empresário de 55 anos, de Leiria, que passou ainda luvas do BES, foi, com o conhecimento de Sócrates, várias vezes à Suíça abrir contas para receber fundos cujo beneficiário era o antigo PM. Conheceu, através de Santos Silva, outro mealheiro de aluguer, Bataglia.



Barroca e Santos Silva criaram uma empresa para mover influências e conseguir contratos públicos para o Grupo Lena, beneficiando da relação próxima com José Sócrates. Corromperam, por exemplo, com 5 mil euros/mês Ribeiro dos Santos - ex-deputado do PSD e então na Infraestruturas de Portugal - por causa do TGV, no qual Barroca queria entrar.



14 crimes

Corrupção ativa de titular de cargo político (1), corrupção ativa (1), branqueamento (7), falsificação de documento (3) e fraude fiscal qualificada (2).



Usou as empresas

Ocultou 12 822 946,98 euros "auferidos pelo arguido e demandado José Sócrates", lesando o IRS em 7,3 milhões. Usou empresas Lena Engenharia e Construções e a XLM - Sociedade de Estudos e Projetos.

"Pinsong", era o nome de código atribuído às transferências de dinheiro destinado ao antigo pimeiro-ministro José Sócrates. Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), que foi acusado de 21 crimes, e que o Ministério Público (MP) acredita que corrompeu ativamente José Sócrates, só através da operação "Pinsong", nome de uma sociedade offshore que recebia verba de outra offshore, terá feito passar 21 milhões de euros em luvas para o ex-governante.Ao todo, e sob a designação Pinsong, estão registadas seis transferências, realizadas entre 5 de julho de 2007 e 1 de julho de 2009. A sociedade que recebia as transferências foi constituída no dia 2 de janeiro de 2007, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. O seu capital social foi sempre detido, na totalidade, pela ES Enterprises.De acordo com o MP, a constituição da sociedade Pinsong foi determinada por Salgado "com o intuito de separar da ES Enterprises", uma outra offshore que o ex-homem-forte do BES utilizava para fazer pagamentos de luvas, as transferências destinadas a Sócrates.Refere o Ministério Público que, "porque se destinavam parcialmente ao arguido José Sócrates, que à data exercia o cargo de primeiro-ministro, os pagamentos qualificados como "Pinsong" exigiam que fossem assumidas todas as cautelas no sentido de manter o seu secretismo".Ricardo Salgado detinha o controlo exclusivo das operações financeiras da Espírito Santo (ES) Enterprises, empresa do Grupo Espírito Santo (GES) suspeita de ser um saco azul para o pagamento de subornos a políticos e empresários.O Ministério Público deixa claro que, "a partir de 2007, por determinação do arguido Ricardo Salgado, a ES Enterprises passou a ser utilizada para concretizar pagamentos aos arguidos José Sócrates, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro pela sua atuação contrária aos seus deveres profissionais e aos interesses da PT , no exercício dos cargos dirigentes que à data ocupavam nesse grupo empresarial e, no caso do arguido José Sócrates, como primeiro-ministro."Para o Ministério Público, aqueles arguidos atuaram "em conformidade com as estratégias definidas por Ricardo Salgado, em particular quanto aos seus interesses para a Portugal Telecom e em detrimento do interesse público." Até 2007, a ES Enterprises foi utilizada pelo GES para "pagar remunerações extraordinárias a funcionários do Grupo GES, que se pretendia que se mantivessem ocultas", precisa o Ministério Público.Foi esta opacidade da ES Enterprises que, segundo o Ministério Público, levou o Ricardo Salgado a fazer transferências dessa sociedade do GES para "a sua esfera pessoal, apropriando-se dos mesmos para financiar ocultamente os seus negócios pessoais." Em causa está a transferência de quatro milhões de euros, em 2011.