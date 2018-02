Tumultos e colchões incendiados no estabelecimento prisional de Lisboa

Direção Geral dos Serviços Prisionais nega qualquer incidente.

Por João C. Rodrigues | 20:04

Guardas prisionais e visitantes relataram este sábado ao CM a ocorrência de tumultos e de colchões incendiados durante a tarde deste sábado no estabelecimento prisional de Lisboa. Em causa está a recusa dos guardas-prisionais em fazer horas extraordinárias, o que sucede desde quinta-feira.



Segundo os relatos, os reclusos aproveitaram a falta de pessoal do corpo prisional para resolverem diferendos entre eles, envolvendo-se em conflitos. A tensão é também motivada pela redução das visitas de familiares dos reclusos, devido à falta de pessoal.



O tumulto terá começado na ala E do Estabelecimento Prisional de Lisboa.

A Direção Geral dos Serviços Prisionais nega qualquer incidente, garantindo que o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) está de prevenção no local, mas com o intuito de amenizar a falta de guardas de serviço.



(em atualização)