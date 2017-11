Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação tutelada por Costa fez festa no Panteão

Primeiro-ministro garante ao CM que não sabia de nada.

Por Cristina Rita | 01:30

Em setembro de 2013, um evento – ‘Lisbon in Fado’ – usou o espaço do Panteão Nacional para um momento musical, com mesas e respetivos candelabros disponibilizadas para refeições, e divulgou-o nas redes sociais, reclamando que se tratava de uma cerimónia organizada pela Turismo de Lisboa. A associação tem fins privados, mas a presidência é assumida, por inerência, pelo presidente da Câmara da capital. Neste caso, o autarca era António Costa.



O gabinete do primeiro-ministro assegurou que Costa não sabia deste evento. Ao CM, o Chefe de Governo declarou: "A Associação de Turismo de Lisboa organizou lá jantares, mas eu não sabia." Mais, depois de saber da notícia pelo CM, Costa pediu explicações sobre o caso.

Na altura do evento estava em campanha para as eleições autárquicas de 2013.



Quando foi publicitado o jantar de fundadores da Web Summit no Panteão Nacional, Costa condenou a situação: "Utilizar o Panteão Nacional para eventos festivos é absolutamente indigno do respeito devido à memória dos que aí honramos. Apesar de enquadrado legalmente, por despacho do anterior Governo, é ofensivo utilizar assim este monumento."



Em 2013, foi a empresa Fado in Chiado que publicitou o evento nas redes sociais, mas não presta declarações. Já o Turismo de Lisboa, não respondeu em tempo útil ao Correio da Manhã.



Com a polémica ao rubro sobre a utilização do monumento onde estão sepultados os grandes vultos do País, o antigo secretário de Estado da Cultura, Barreto Xavier, atribuiu responsabilidades ao atual ministro da Cultura. O ex-governante fez um despacho, em 2014, que abriu a porta a banquetes e festas em alguns monumentos, mas diz que os governantes podem recusar o uso dos espaços. Por isso, em 2014, recusou o uso do Mosteiro dos Jerónimos para uma festa da Liga dos Campeões. Entretanto, sucedem-se novos dados sobre outros jantares no Panteão. A NAV, empresa pública responsável pela navegação aérea, fez um jantar em outubro e pagou 6500 euros, diz o ‘Público’.



Marcelo não gostou do evento

Nem o jantar mais importante de Estado deve ser realizado no Panteão Nacional. A ideia foi transmitida aos jornalistas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mal soube da polémica.



Cosgrave denuncia conversa com ministro

"Falei com o ministro e é a primeira vez que há aqui um jantar." A frase de Paddy Cosgrave, organizador da Web Summit, é audível num vídeo publicado nas redes sociais sobre o jantar da passada sexta- -feira no Panteão Nacional.



Não se percebe quem é o ministro ou se é um secretário de Estado. Certo é que, no Governo, ninguém assume se esteve presente no encontro.



Ao que apurou o CM, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, nem foi convidado. O jantar destinava-se sobretudo a empreendedores.



O Panteão Nacional tem sido utilizado nos últimos anos para concertos, no interior como no exterior, bailados e até para o lançamento do livro de Harry Potter, em 2003. O monumento, sabe o CM, recebe, em média, dois jantares por semana num espaço cujo custo pode chegar aos 3000 euros, dependendo do número de convidados.