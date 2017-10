Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Turismo mórbido” dificulta combate a reacendimentos

Muito trânsito nas estradas travou ação dos bombeiros.

Por Isabel Jordão | 08:40

O combate aos vários reacendimentos que ontem ocorreram no Pinhal de Leiria, onde há uma semana mais de 80 por cento do manto verde ficou destruído por um incêndio, foi dificultado pela elevada afluência de carros, nas estradas que ligam as praias e os centros urbanos de Vieira de Leiria e Marinha Grande.



Ao início da tarde, quando os bombeiros se dirigiam para dois focos que deflagraram a norte da praia das Pedras Negras - junto ao Samouco e ao Aceiro M - depararam-se com centenas de viaturas a atrasar a sua passagem. Valeu a intervenção de um helicóptero, que ajudou a travar o avanço das chamas no ataque inicial.



"Nós não podemos fechar as estradas, senão deixamos as povoações isoladas, mas apelamos às pessoas para as usarem no estritamente necessário", disse ao CM o presidente da Câmara da Marinha Grande, Paulo Vicente, lamentando este "gosto mórbido" em querer ver o pinhal ardido.



"Há quem vá para o meio das cinzas fazer fotos", disse o autarca, criticando este "turismo mórbido, que levou inúmeras pessoas para a zona do incêndio, dificultando e atrapalhando o trabalho dos bombeiros".