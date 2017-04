Turista ferido após queda de 10 metros

CM fonte hospitalar.



O casal espanhol já estava alojado no hotel algarvio há cerca de quatro dias e tudo indica que a queda terá sido acidental. A GNR de Albufeira esteve no local e tentava ontem encontrar testemunhas da situação.



O turista foi transportado para o Hospital de Faro, com acompanhamento médico, onde continuava ontem internado na Unidade de Cuidados Intensivos, segundo confirmou aofonte hospitalar.O casal espanhol já estava alojado no hotel algarvio há cerca de quatro dias e tudo indica que a queda terá sido acidental. A GNR de Albufeira esteve no local e tentava ontem encontrar testemunhas da situação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um turista espanhol ficou gravemente ferido após uma violenta queda de uma varanda de um hotel em Albufeira, ontem de madrugada. A vítima, com 46 anos, estava de férias com a esposa e caiu de um 3º andar, com uma altura de cerca de 10 metros.O incidente, ao que oapurou, aconteceu no hotel de quatro estrelas Real Bela Vista, cerca das 00h50. A vítima caiu em cima de um passeio em cimento, nas traseiras do empreendimento e sofreu várias fraturas. Os Bombeiros Voluntários de Albufeira foram rapidamente para o local e socorreram o turista."Estava junto da esposa e consciente, mas sofreu vários traumatismos. Tinha sinais evidentes de várias fraturas, duas delas expostas, num membro superior e num membro inferior", explicou aoo bombeiro e enfermeiro Frederico Magalhães, que socorreu a vítima com o colega João Neves. Um fez estabilização da vítima, considerada grave, e outro controlou as hemorragias até à chegada da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.