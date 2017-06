Turista idoso morre em piscina de hotel

Este ano, segundo um levantamento feito pelo CM, já morreram afogadas 45 pessoas, em praias, barragens e piscinas.



Segundo dados do Observatório do Afogamento, até 1 de maio foram registadas 36 mortes por afogamento em Portugal, número a que se juntam mais oito vítimas mortais, registadas já em junho.



A ocorrência foi registada pelas autoridades como afogamento, mas o Ministério Público pediu a realização de uma autópsia para apurar quais as causas da morte.

Um turista português de 81 anos morreu ontem, ao início da tarde, numa das piscinas do hotel de luxo Dunas Douradas Beach Club, na zona do Vale do Garrão, em Almancil, concelho de Loulé.Ao que o CM apurou, o idoso, residente na zona do Porto e de férias com a família naquela unidade hoteleira, tinha um longo historial clínico de problemas cardíacos e ter-se-á sentido mal após entrar na piscina. Ainda foi retirado da água por um nadador-salvador, mas, apesar das manobras de reanimação, acabou por morrer dentro da unidade hoteleira.Os meios dos Bombeiros de Loulé e o INEM, assim como a GNR, foram ativados, mas o óbito foi declarado no local, tendo o cadáver sido retirado pela Cruz Vermelha.