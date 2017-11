Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista portuguesa morre a ver tartaruga

Natacha Alves atropelada por condutor que fugiu.

Por Miguel Curado e Hugo Real | 01:30

Uma jovem turista portuguesa, de 26 anos, morreu atropelada por um carro, cujo condutor fugiu, quando atravessou a estrada para ir acariciar e fotografar uma tartaruga que viu na berma de uma estrada que liga o aeroporto de Windhoek, capital da Namíbia, ao centro da mesma cidade.



Natacha Ferreira Alves, a vítima, perdeu a vida na última sexta-feira. A jovem, que era sócia-gerente de uma empresa de gestão de condomínios de Albufeira, tinha acabado de chegar à Namíbia com o pai e o marido, para gozo de um período de férias.



Segundo contava ontem a imprensa local, os três entraram num automóvel que tinham alugado para fazer a viagem de cerca de 10 quilómetros entre o aeroporto internacional Hosea Kutako e o hotel, no centro de Windhoek.



Mais ou menos a meio da viagem, Natacha reparou numa tartaruga que passeava no lado oposto da estrada. Pediu ao motorista que parasse e, quando iniciou a travessia da estrada, um carro a alta velocidade colheu-a brutalmente, tendo o condutor fugido.



O socorro ainda foi chamado, mas o óbito de Natacha Ferreira Alves acabou por ser declarado no local.



PORMENORES

Família regressa

O CM sabe que a família da jovem deverá regressar a Portugal esta semana. O regresso do corpo ainda não tem data.



Homicídio negligente

A polícia namibiana procura o condutor e abriu uma investigação por homicídio negligente.