Turistas obrigam a parar obras na Nacional 125

Subconcessionária diz que a via está “perfeitamente circulável” na expectativa da enchente de turistas na região.

Por Tiago Griff | 10:35

Um dos responsáveis da subconcessionária responsável pela requalificação da Estrada Nacional (EN) 125, entre Olhão e Vila do Bispo, no Algarve, garante que a via está "perfeitamente circulável" e "praticamente terminada", faltando alguns "pormenores", cujas obras estão suspensas e só arrancam novamente em setembro. Admite, no entanto, "avaliar" e fazer "correções" perante as críticas dos utentes.



"A intervenção foi estudada pelos técnicos e ouvindo as autarquias. Agora, como qualquer infraestrutura, tem de haver, e vai haver, a preocupação de saber como as coisas estão a funcionar para avaliar e, se for o caso, corrigir", disse ao CM Rui Sousa, administrador executivo da subconcessionária Rotas do Algarve Litoral.



A resposta foi dada quando confrontado com situações que têm gerado fortes críticas dos utentes, como é o caso, por exemplo, do excesso de traços contínuos, que limitam as ultrapassagens e podem criar embaraços no trânsito.



Apesar de estar previsto que as obras terminassem, na sua totalidade, em junho deste ano, devido a questões de "expropriações de terrenos", "problemas com condutas de água" e "achados arqueológicos", as intervenções em sete rotundas de Portimão, Lagoa e Pera vão ficar suspensas durante o verão devido ao fluxo do trânsito, sendo retomadas em setembro.



Os 110 quilómetros de via intervencionada tiveram um investimento de 85 milhões de euros. Para outubro ficou prometido o lançamento de concursos públicos para as intervenções entre Olhão e Vila do Bispo, cujas obras foram adiadas por questões contratuais.