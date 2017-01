Turistas que se perderam na Madeira refugiam-se em abrigo

O casal de turistas alemães que se perdeu numa levada, na Ribeira Brava, na Madeira, ainda não foi encontrado, mas encontra-se bem de saúde. A operação de resgate foi suspensa e será retomada ao início da manhã.



Os turistas encontraram um abrigo, onde irão passar a noite e estão contactáveis tanto com os bombeiros, como com a Proteção Civil e com a Polícia Florestal.



O casal caminhava na Vereda da Encumeada, levada que liga o Pico Ruivo à Encumeada, quando o agravamento das condições meteorológicas - nevoeiro e chuva - os obrigou a desviaram-se do percurso normal. Como não conseguiram encontrar o rumo certo, alertaram o Serviço Regional de Proteção Civil.









No resgate estiveram os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, assim como elementos da Polícia Florestal.

