Turistas resgatados em Lagoa

Três homens - dois alemães e um romeno - foram recolhidos e posteriormente desembarcados em segurança.

O salva-vidas de Ferragudo resgatou três turistas que se encontravam em dificuldades no Algar de Benagil (Algar José Rodeira), em Lagoa, informou ontem a Autoridade Marítima.



Apesar de ser uma prática desaconselhada por estar na faixa de risco de queda das arribas, os turistas nadaram para dentro do algar, mas não conseguiram sair pelos seus próprios meios em virtude do estado do mar, na quinta-feira.



