Turistas roubados e agredidos em Albufeira

A GNR de Albufeira investiga.

Dois turistas estrangeiros ficaram feridos na sequência de um assalto violento na zona da Aldeia das Açoteias, Albufeira.O crime, ao que oapurou, aconteceu segunda-feira à tarde, na zona do hotel Alpinus. As vítimas são idosas e foram surpreendidas por um trio de assaltantes, que estava escondido numa zona de mato e que as atiraram ao chão.Os ladrões fugiram com um fio de uma das vítimas. Os idosos sofreram ferimentos nos joelhos.